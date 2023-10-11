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Haberler Manisa 8 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

8 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

BATUHAN ULU
8 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
MANİSA Kula'da çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Abdurrahman Bozkurt'un ineği, ikametin yakınlarında otlanırken yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düştü. Büyükbaş hayvanın 3 buçuk metresi su dolu 8 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü gören çiftçi Bozkurt, İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, su kuyusunun içinde can çekişen ineği boynuzlarından bağlayıp suyun yüzeyinde tuttu. Traktör kepçesine bağlanan iplerle yukarı çekilen büyükbaş hayvan, yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından canlı olarak kurtarıldı.
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