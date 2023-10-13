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Haberler Manisa Manisa'da PKK/KCK operasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Manisa'da PKK/KCK operasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli savcılığa sevk edilirken, diğer şüpheli sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

AA
Manisa’da PKK/KCK operasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

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