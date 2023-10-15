Demirci’de hünnap hasadı başladı

İÇERİĞİNDEKİ C vitamini değeri ve antioksidan özellikleriyle ön plana çıkan hünnap meyvesinin önde gelen üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde hasat devam ediyor. Yüksek C vitamini içeriği, lifli yapısı, düşük kalorisi ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan hünnap, özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak tercih görüyor. Bir sonbahar meyvesi olan hünnap, ağaçların altına serilen örtülere dallardan çırpılan meyvelerin düşürülmesiyle hasat ediliyor. Örtülerin üzerinde toplanan hünnap meyveleri kurutulup yapraklarından arındırılarak iç ve dış pazarlara gönderiliyor.