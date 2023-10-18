Manisa trafiği rahatlıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde verdiği bir sözü daha tutuyor. Başkan Çerçi'nin '100. Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Mimar Sinan Bulvarı- İzmir Caddesi Bağlantı Yolu projesinde sona gelindi. Trafiğin yoğun olarak hissedildiği Mimar Sinan Bulvarı'nda bağlantı yolu ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak.

VATANDAŞIN İHTİYACI ÖNCELİK

Mimar Sinan Bulvarı - İzmir Caddesi bağlantı yolunun asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Dr. Mehmet Çerçi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşımızın ihtiyaçlarını önceleyerek daha güzel bir Yunusemre için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye binamızı da yenilediğimiz projemizde yer alan meydanımızda çalışmalarımız sona safhaya geldi. İzmir Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarını birbirine bağlayan alternatif yolumuzda ekiplerimiz sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Bağlantı yolumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum."

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN YENİ ASIR'A TEBRİK MESAJI

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yeni Asır Gazetesi'nin 129. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel tebrik mesajı yayımladı. Yeni Asır Gazetesi'nin Türkiye'nin en eski ve köklü yayın kuruluşlarından biri olduğunu belirten Çerçi mesajında şu ifadelere yer verdi; "1895 yılında yayın hayatına Asır ismiyle başlayan ve 1908'de bugünkü ismini alarak yoluna devam eden Yeni Asır Gazetemizin 129. Yıldönümünü tebrik ediyorum. 4. güç olarak tanımlanan basın camiasının en köklü kuruluşu olan Yeni Asır'ın bundan sonraki yayın hayatında da ilkeli duruşunu bozmadan nice yıllar görmesini dileyerek, yıldönümünü kutluyorum."