Manisa’yı bir marka kent haline getirmeliyiz

Manisa Genç İş Adamları Derneği'nin (MAGİ- AD) düzenlendiği "Kent Buluşmaları" programının 2.'si DoubleTree by Hilton Manisa'da yapıldı. MAGİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen programın onur konuğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu. Programın açılış konuşmasını yapan MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka, derneğin geçmişte kurucu üyelerinden de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Bozyaka, MAGİAD'ın Manisa'nın iş yaşamına, ekonomisine, siyasi hayatına, sosyal hayatını yön vermiş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti. Bozyaka, "Derneğimiz kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanından başbakana, belediye başkanlarından milletvekillerine, birçok siyasetçiye ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli siyasi partilerden, çeşitli mesleklerden, farklı kesimlerden oluşan tam bir Manisa mozaiğidir. Kentin ihtiyaçlarını, güçlü yönlerini ve bütün sorunlarını ele alıp çözüm önerileriyle ilgili kurumlara aktarabilmektedir. Vefat eden Belediye Başkanı Adil Aygül'ü rahmetle anıyorum. Manisa'nın tarihten gelen önemini emin adımlarla geleceğe taşıyabilmemiz için kentin tüm bileşenleri ortak hedefe kilitlenmesi gerekiyor. Manisa son 40 yılda çok hızlı bir şekilde büyüdü. Manisa'yı bir marka tarım kenti, bir marka sanayi kenti, marka bir turizm kenti haline getirmemiz gerekiyor. Hızlı büyümekle birlikte birçok sorun ortaya çıktı, bazıları çözüldü. Manisa'nın yeni imar planını destekliyoruz" diye konuştu.

İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

Bozyaka'nın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, genç iş insanlarına hitap etti. Kurucu üyeleri içerisinde olduğu derneğin düzenlediği organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, "Geçmişte bizler sizin yerinizde oturuyorduk. Sizlerin de bizlerin bugünkü koltuklarında oturmanız uzak değil. Bunun için, iyi ilişkilerle bu toplulukların içerisinde bulunmak, sizleri daha iyi noktalara getirecektir "dedi.

İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ

Konuşmasının devamında belediye yatırım ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ergün," Belediye demek hizmet demek. Hizmeti en iyi şekilde vatandaşa ulaştırabilmek. İlk defa kurulan bir büyükşehir belediyesi olmanın zorluklarını hem MASKİ kuruluşunda, hem de şirketlerin kuruluşunda çok kısa bir süre içerisinde geride bıraktık. Önemli olan vatandaşı mutlu etmek. Aileleriyle, çocuklarıyla huzur içerisinde yaşadıkları bir şehir oluşturabilmek, en iyi yaşam şartlarını sunabilmek. Tabii bunları yaparken, en önemli faktörlerden biri de insan sağlığı açısından "çevre". Gelecek nesillere daha yaşanabilir, sağlıklı çevre bırakabilmek. Bu anlamda Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı ve Atık Su Arıtma Tesisleri önem taşıyor. Manisa, Turgut Özal'daki vahşi depolamada meydana gelen yangınlarla gündeme geliyordu. Bu anlamda, şehrimizdeki 40 yıllık bu sorunu çözebilmek adına Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı ve geri dönüşümü noktasında yatırımı hayata geçirdik. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa ilin genelinden evsel atıkların trenle taşınmasını sağladık. 2009 yılında, Viyana'da atıklarının taşınarak dönüşümünü görmüştüm. Bizim de Manisa'ya böyle bir yatırımı kazandırma fırsatımız oldu. Büyükşehir olduğumuzda ilin genelinde 13 tane atık su arıtma tesisi vardı. Manisa merkezinde, 25 bin günlük kapasiteyi 93 binlik kapasiteye çıkartarak 750 bin nüfusa tekabül edecek tesisi kazandırdık. Bunun ardından Turgutlu ve diğer ilçelerimizdeki tesisler geldi. Manisa, bugün 22 tane atık su arıtma tesisine kavuştu. Bu yatırımlar yapılırken insan sağlığı, geleceğimiz en önemi faktörlerden bir tanesi" ifadelerinde bulundu.