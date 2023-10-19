Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Manisa Alaşehir'de babasının kullandığı traktörün çarptığı bebek ağır yaralandı. Kozluca Mahallesi Kaplançukuru mevkiinde oturan İbrahim Çetin (29), sabah saat 08.00 sıralarında traktörüyle kestane toplamaya giderken, 23 aylık oğlu M. A.Ç'ye çarptı. Ağır yaralanan minik çocuğu babası kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"

Minik M.A.Ç, hastanede yapılan ilk tetkik ve muayenelerden sonra vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle, Salihli Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi. Oğlunun yanından bir saniye olsun ayrılmayan ve oldukça üzgün olan baba İbrahim Çetin, "Traktöre bindim, hareket edeceğim sırada birden önüme çıktı. Hemen durdum, oğlumu arabayla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne getirdim" dedi.