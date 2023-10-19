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Haberler Manisa Manisa’nın tarihine ışık tutacak

Manisa’nın tarihine ışık tutacak

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’nın tarihine ışık tutacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yapımına başlanan Manisa Kurtuluş Müzesi'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında Manisa halkının yaşadıklarını yansıtacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi, tamamlanmasıyla birlikte Manisa'nın geçmişine ışık tutacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaları yerinde inceledi. Ergün, "Kurtuluş Müzesi, gelecek nesillere geçmişi unutturmamak adına hazırladığımız çok önemli bir proje" açıklamasında bulundu.
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