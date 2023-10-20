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Haberler Manisa Otomobilin çarptıgı adam kurtarılamadı

Otomobilin çarptıgı adam kurtarılamadı

EMRE SAÇLI
Otomobilin çarptıgı adam kurtarılamadı
Manisa Salihli'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak çıkışında meydana geldi. Salihli'den, Turgutlu istikametine gitmekte olan İ.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ekipler, yaralı Hüseyin Eriş'e (89) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Eriş müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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