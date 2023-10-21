Manisa’da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Recep E. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düşerek durabildi.

Kaza sebebiyle araç sürücüsü Recep E. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hatice E. (28), çiftin kızı Hatice Nisa E. (10) ile oğlu Murat E. (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı aile, ambulanslar ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.