O cesedin kayıp başı bulundu

Manisa'da önceki gün bir üzüm bağı içinde başı gövdesinde olmayan bir erkek cesedi bulunmuştu. Yerde yatan şahsın birkaç metre uzağında pompalı av tüfeği ve iki adet boş kovan bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada cesedin emekli beden eğitimi öğretmeni Zafer Şafak'a ait olduğunu tespit etmişti. Dün gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, tarlanın ortasında insana ait bir kafatası olduğunu belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Manisa'nın şehzadeler ilçesinde inceleme ekipleri, başsız cesetten yaklaşık bir kilometre uzakta bulunan kafatasının bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Tarlada yapılan geniş çaplı araştırmanın ardından savcının talimatıyla kafatası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DÜN ARAMIŞLARDI

Ekipler, bulunan kafatasının büyük ihtimalle 65 yaşındaki emekli öğretmen Zafer Şafak'a ait olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Önceki gün yapılan araştırmalara rağmen kafatası bulunamamıştı.