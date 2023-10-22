Manisa’da hasat başladı! Kestane üreticilerinin yüzleri gülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı ürünü kestanelerin hasadına başlandı. Verimin düşük olmasına rağmen kalitesinin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kestane hasadına başlandı. Bu yıl kestanelerin verimini düşük olmasının yanında kalitesinin güzel oluşu üreticileri sevindirdi. 2023 yılı kestaneleri için ağaçtan silkme ücretinin 1.500-2 bin TL olduğunu dile getiren Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hasan Çolak, "Bu yıl kestane verimi düşük ama kalitesi yüksek. Kestaneler oldukça iri durumda. Kestane hasadımız başladı 20 gün devam eder ve bu ayın ardından kabukları çıkarılarak satışa sunulur." dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Aydın ve Denizli sınırlarında yer alan Kızılçukur, Karacaali ve Beyharmanı mahallerinde yaygın halde kestane üretimi yapılıyor.