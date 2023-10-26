Araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Manisa Salihli'de hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Salihli- Köprübaşı yolunda meydana geldi. Mehmet Tuncer (50) yönetimindeki 45 SC 6479 plakalı motosiklet ile Metin Polatcan (25) yönetimindeki 45 PY 020 plakalı hafif ticari araç Uğur Kiremit mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Metin P. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Mehmet Tuncer'in oto elektrik ustası olduğu öğrenildi.