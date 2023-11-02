  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kayıp olarak aranan gencin cesedi ağacın altında bulundu

Kayıp olarak aranan gencin cesedi ağacın altında bulundu

Manisa'da 4 gün önce ailesinin kayıp ilanı verdiği 21 yaşındaki Ferit Cengiz'in cesedi bir dut ağacının altında çalıntı motosikletle beraber bulundu. Motosikletin dün çalındığı öğrenilirken gencin kaza yaparak hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
Kayıp olarak aranan gencin cesedi ağacın altında bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezinden gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, ailesi tarafından 4 gündür kayıp olduğu bildirilen Ferit Cengiz (21)'in öldüğünü tespit etti. Ferit Cengiz'in yanındaki motosikletin 1 Kasım günü Çanakçı Mahallesi'nden Serpil B. (47) isimli şahsa ait çalınan 45 AHL 649 plakalı motosiklet olduğu tespit edilirken, Ferit Cengiz'in 1 Kasım akşamı Yeşilyurt Mahallesinden Sarıgöl ilçesine seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazanın gece gerçekleşmiş olması ve görgü tanıklarının olmaması nedeniyle ihbarın bugün ölü kokusu nedeniyle alındığı bildirilirken, olay yerinde, bağlı kurumların ekipleri ve trafik ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve Sarıgöl Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı açıklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA