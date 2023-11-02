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Haberler Manisa Koku gelen evden bir kisinin cansız bedeni çıktı

Koku gelen evden bir kisinin cansız bedeni çıktı

SERKAN ÖZCAN
Koku gelen evden bir kisinin cansız bedeni çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan polis ekipleri bir kişinin cansız bedenini buldu. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. Ekipler kapıyı açtıklarında Mehmet Açıkgöz'ün (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Mehmet Açıkgöz'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduğu ve evinde tek başına yaşadığı, şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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