Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü

İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan, Salihli istikametine gitmekte olan Rıdvan Eşme (21) yönetimindeki 35 L 2315 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eşme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemede bulunmalarının ardından Rıdvan Eşme'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.