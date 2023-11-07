  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da iş yerine kumar baskını

Manisa'da iş yerine kumar baskını

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 6 kişiye 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı, 3 iş yeri sahibi şahsa ise yer temini sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

İHA
Manisa’da iş yerine kumar baskını

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine 6 Kasım Pazartesi günü iş yerinde yapılan kontrollerde, 55 adet iskambil kağıdı, 500 TL para, 1 adet hesap defteri, 1 adet kayıt cihazı ve kumanda ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 kişiye Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA