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Haberler Manisa Otomobiliyle tarlaya uçan şoför kurtarılamadı

Otomobiliyle tarlaya uçan şoför kurtarılamadı

EMRE SAÇLI
Otomobiliyle tarlaya uçan şoför kurtarılamadı

MANİSA Salihli'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu genç hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan, Salihli istikametine gitmekte olan Rıdvan Eşme (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eşme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemede bulunmalarının ardından Rıdvan Eşme'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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