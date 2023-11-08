‘Emeklilik’ çetesi çökertildi

Manisa, İzmir ve Antalya illerinde faaliyet gösteren "emeklilik çetesi" başarılı bir çalışması sonucunda çökertildi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu çetenin sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte "çürük raporu" aldırdıkları ve aynı zamanda engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenildi.

Ekiplerin yaklaşık 9 ay süren çalışmalarıyla örgütün faaliyetleri kapsamında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen 26 kişiden 10'u tutuklandı.

DOKÜMANLAR BULUNDU

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, 108 bin TL nakit para, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞLAR

ÇETENİN, aracılar vasıtasıyla ya da kendilerine ulaşan "müşteri" olarak tabir ettikleri sağlıklı kişilerden "usulsüz rapor" karşılığında kişi başı 30 ila 100 bin lira arasında para aldıkları öğrenildi. Çetenin, 100 milyon liranın üzerinde bir kamu zararına yol açtığı belirlendi.