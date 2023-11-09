Komşu katili İzmir’de yakalandı

Manisa'da yalnız yaşayan Atike Eroğlu (68), 4 gün önce evinde elleri bağlı şekilde, tornavidayla öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma ekipleri, şüphelinin, 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle cezaevindeyken 23 Eylül'de tahliye edilen Onur Toraman (42) olduğunu belirledi. İzmir'e kaçtığı tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından Buca ilçesinde yakalandı.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede tutuklandı. Onur Toraman'ın ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan Eroğlu'ndan para istediğini ama vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

HAPİS CEZASI VARMIŞ

Adiloba Mahallesi'ne gideceğini söyleyerek 2010 yılında İzmir'deki evinden ayrılan Mahir Kuş'tan (30) haber alamayan ve arama yapan yakınları, Kuş'un cesedini 28 Aralık'ta bir bağ evinde bulmuştu. Kuş'un iş arkadaşı Onur Toraman gözaltına alınmıştı. Arkadaşını keserle öldürdüğü belirlenen O.T. 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.