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Haberler Manisa Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Manisa'da meydana gelen olayda sosyal hizmetler tarafından koruma altındaki kızını görmek isteyen bir kadın elindeki benzin bidonuyla kendini yakacağını söyledi. Daha öncesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadını etkisiz hale getiren ekipler daha sonra kadına su ikram ederek sakinleştirdi.

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korkutan bir olay meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü koruması altında olan kızını görmek isteyen S.Ç., eline benzin bidonu ve çakmak alarak kendini yakmakla tehdit etti.

Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Durum üzerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kendini yakmakla tehdit eden S.Ç., polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Adım adım S.Ç.'yi takip eden ekipler, buldukları boşluğu fırsat bilerek kadını yakaladı. Elindeki benzin bidonu ve çakmağı alan ekipler S.Ç.'ye su ikramında bulunarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadınla uzun süre kaldırımda diyalog kuran ekipler ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Kızını görmek için kendini yakmakla tehdit eden S.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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