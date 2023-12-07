Benzin bidonuyla kendini yakmaya kalkan kadını polis durdurdu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korkutan bir olay meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü koruması altında olan kızını görmek isteyen S.Ç., eline benzin bidonu ve çakmak alarak kendini yakmakla tehdit etti.