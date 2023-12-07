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Manisa’da korkunç kaza: Traktörün altında kaldı

SERKAN ÖZCAN
Manisa’da korkunç kaza: Traktörün altında kaldı
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Delemeneler Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında M.G. (25) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, yolcu konumunda bulunan Menekşe Günsel (65) traktörün altında kaldı. Sürücü M.G. ise traktörden düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü M.G. ise tedavi altına alındı.
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