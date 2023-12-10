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Manisa’da aile faciası: 3 ölü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde,ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartışan Alaattin Turantekin dehşet saçtı. Eşini ve kayınbiraderini öldürdü, ardından intihar etti.

İHA
Manisa’da aile faciası: 3 ölü

Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i vurarak öldürdü.

Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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