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Haberler Manisa Manisa’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Manisa’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen korkunç kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Manisa'da dün akşam saatlerinde Karabörklü Mahallesi Dingiller Karayolu üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan Ö.A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü F.A. ile yolcu konumunda bulunan G.A. ve diğer aracın sürücüsü Ö.A. ile yolcular Ö.A., M.A., F.N.A. ile A.E. yaralandı. Yaralılardan G.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise çevre güvenliğini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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