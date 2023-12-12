Araçlar birbirine girdi:7 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam saatlerinde Karabörklü Mahallesi Dingiller Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan Ö.A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü F.A. ile yolcu konumunda bulunan G.A. ve diğer otomobilin sürücüsü Ö.A. ile 4 yolcu yaralandı. Yaralılardan G.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.