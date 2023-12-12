Katliamın sır perdesi mektupla aralanacak

Manisa'da bir aile katliamı yaşandı önceki gün. Yunusemre ilçesinin tanınan iş insanlarından olan Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i kurşuna dizdikten sonra hayatına son verdi... Büyük şok etkisi yaratan olayda Alaattin Turantekin'in kendini vurmadan bir kaç dakika önce saat 15:30'da oğlunu telefonla arayarak helallik istediği, "Oğlum sana bir mektup bıraktım orada her şey yazıyor, anneni ve dayını öldürdüm kendimi de vuracağım hakkını helal et" dediği öğrenildi.

SON SÖZÜ: HAKKINI HELAL ET

Manisa'da yaşanan aile içi katliamın sebebi gizemini korurken iş insanının oğlu Emre Turantekin ile yaptığı telefon konuşmasının detayları da ortaya çıktı. Alaattin Turantekin oğluna yerlerini de belirterek, "Her zaman atış talimi yaptığımız yerdeyim, anneni ve dayını öldürdüm. Kendimi de öldüreceğim. Seni çok seviyorum böyle olması gerekiyordu, polise yerimizi söyle" dedi ve sonra yapılan aramalara cevap vermedi.

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Katliamın öncesinde ise Alaattin Turantekin (65) eşi Tülin Turantekin'i (58) arayarak hazırlanmasını isteyerek kendisini evden alacağını söyledi. Daha sonra, emlakçılık yapan kayınbiraderi Bülent Eslik'i de (55) arayarak önemli bir konu hakkında konuşacağını, iş yerine doğru gelmek üzere olduğunu dile getirdi. Saat 14.00 sıralarında kayınbiraderini ve eşini 45 AT 929 plakalı otomobili ile alan Alaattin Turantekin sık sık ailesiyle birlikte atış talimi yaptığı Çınarlıçeşme mevkisindeki ormanlık alana geldi.

BİR SAAT KONUŞTULAR

Otomobilden inen üçlü ormanlık alanda yaklaşık bir saat konuştuktan sonra aile içinde yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma başladı. Öfkeden çılgına dönen Alaattin Turantekin belinde taşıdığı ruhsatlı tabancayı çekerek önce eşi Tülin Turantekin'in başı ve göğsüne iki el ateş etti. Turantekin bu esnada kaçmaya çalışan kayınbiraderi Bülent Eslik'in sırtına ve başına olmak üzere üç el daha ateş etti. Eşi ve kayınbiraderinin kanlar içindeki cesetleri başında bir süre duran Alaattin Turantekin 15.30 sıralarında oğlu Emre Turantekin'i aradı. Konuşma sonrası silahın namlusunu başına dayayıp tetiğe bastı.

OĞLU HEMEN POLİSİ ARADI

Babasına tüm aramalarına rağmen ulaşamayan Emre Turantekin durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yerde yatan 3 kişinin silahla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası cesetler adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü Alaattin Turantekin'in sadece oğlunun okuması için bıraktığı mektubun açılması sonrası gizemli olay üzerindeki sır perdesinin kalkacağı öğrenildi.

CENAZELER AYRI AYRI DEFNEDİLDİ

OTOPSİLERİ tamamlanan cenazeler adli tıp kurumundan aile fertleri tarafından ayrı saatlerde alındı. Alaattin Turantekin kılınan ikindi namazının ardından oğlu Emre Turantekin ve yakınları tarafından defnedildi. Tülin Turantekin ve kardeşi Bülent Eslik ise başka bir camide kılınan ikindi namazının ardından kendi ailesi tarafından ayrı bir mezarlıkta yan yana defnedildi.