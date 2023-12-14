Aile katliamında mektup gizemi

Manisa'nın kilitlendiği aile katliamıyla ilgili yeni detaylar öne sürüldü. Alaattin Turantekin'in cinayetlerden sonra yazdığı ve oğluna bıraktığı mektupta cinayetlerin sebebinin kendisine ait olan mülklerin ve arazilerin paylaşımının neden olduğunu yazdığı ileri sürüldü.

Manisa'nın merkezinde bulunan 20 dükkan ile bazı gayrimenkullerin tamamını ilk evliliğinden olan oğlu Erdem E.'ye bıraktığı ve bundan dolayı eşiyle arasının açık olduğu da iddia edildi.

ORMANLIĞA GÖTÜRDÜ

Yunusemre ilçesinin tanınan iş insanlarından olan Alaattin Turantekin (65) eşi Tülin Turantekin'i (58) arayarak hazırlanmasını isteyerek kendisini evden alacağını söyledi. Daha sonra kayınbiraderi Bülent Eslik'i de (55) arayarak çağırdı. Önce kayınbiraderini, ardından eşini otomobili ile alan Alaattin Turantekin ailesiyle birlikte atış talimi yaptığı ormanlık alana geldi.

Sonrasında aralarında tartışma yaşandı ve Alaattin Turantekin önce eşini, ardından kayınbiraderi Bülent Eslik'e ateş etti. Turantekin, oğlunu arayarak ona mektup bıraktığını söyledi ve kendini de öldürdü.

MEKTUBUN DETAYLARI

İDDİAYA göre otomobilde bulunan 3 mektuptan üzerinde "Oğluma" yazılı olan mektuptaki detaylar şu şekilde: Alaattin Turantekin'in ilk evliliğinden oğlu dünyaya geldi. Eşiyle yaşadığı aile içi anlaşmazlıktan dolayı boşandıktan sonra Alaattin Turantekin, Tülin Turantekin ile evlendi. Çiftin çocuğu olmadı. Turantekin, hazırladığı vasiyetinde tüm mal varlığını oğluna bıraktı. Vasiyetten haberdar olan Tülin Turantekin, kardeşi Bülent Eslik'e durumu anlattı. Eslik, eniştesiyle tartıştı. Mal paylaşımının nedeniyle cinayetleri işleyen ve yaşamına son veren Alaattin Turantekin'in mektupta daha fazla detay aktardığı iddia edildi.