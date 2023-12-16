Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, cemaat tarafından camide ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Mesir mahallesindeki camide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 84 yaşındaki Mevlüt Ahmet Uzun, cuma namazı kılmak için mahallesinde bulunan Mesir Camisi'ne gitti. Cemaat, Uzun'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Camiye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirledi. İncelemenin ardında ölümün şüpheli görülmesi üzerine Mevlüt Ahmet Uzun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.