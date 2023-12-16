  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Camide ölü bulundu

Camide ölü bulundu

SERKAN ÖZCAN
Camide ölü bulundu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, cemaat tarafından camide ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Mesir mahallesindeki camide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 84 yaşındaki Mevlüt Ahmet Uzun, cuma namazı kılmak için mahallesinde bulunan Mesir Camisi'ne gitti. Cemaat, Uzun'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Camiye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirledi. İncelemenin ardında ölümün şüpheli görülmesi üzerine Mevlüt Ahmet Uzun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA