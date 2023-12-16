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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Minibüs ile çöp kamyonu çarpıştı: 5'i ağır 17 yaralı

Manisa'da feci kaza! Minibüs ile çöp kamyonu çarpıştı: 5'i ağır 17 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı. Korkunç olay sonucu 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

İHA
Manisa’da feci kaza! Minibüs ile çöp kamyonu çarpıştı: 5’i ağır 17 yaralı

Manisa'daki kaza saat 09.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs içerisindeki şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri toplam 17 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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