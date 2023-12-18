Manisa’da vatandaşları 400 bin TL dolandıran şüpheliler tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden inşaat, giyim ve gıda ürünleri satma bahanesiyle vatandaşları 400 bin TL dolandıran şüphelileri Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan vererek inşaat, giyim ve gıda ürünleri satışı yapma bahanesiyle vatandaşları toplam 400 bin TL tutarında dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Manisa merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır illerinde 7 şüpheli şahsın 9 adresinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dijital materyallere ve telefonlara el konulurken 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (38), M.B. (22), M.Y. (30), E.K. (23), Ş.D.İ. (30), B.I. (23) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.