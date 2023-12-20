TIR demir yüklü traktöre çarptı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde traktörle TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında Alaşehir- Salihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli ilçesinden Alaşehir ilçesi istikametine giden G.Y. (61) yönetimindeki TIR, önünde seyir halinde olan ve römorkunda demir yükü bulunan İ.A. (50) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör römorktan ayrılıp karşı şeridin korkuluk demirliklerine çarparak durdu. Yaralanan 2 sürücü, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı