  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da ele geçirildi! Çin kestaneleri imha edildi

Manisa'da ele geçirildi! Çin kestaneleri imha edildi

Manisa Salihli'de zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde Çin Kestanesi ele geçirdi. Kamyonette ele geçirilen kestanelere el konulup, imha edildi.

İHA
Manisa’da ele geçirildi! Çin kestaneleri imha edildi

Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit ettiği iddia edilen yaklaşık 250 kilogram Çin Kestanesi ele geçirildi.

Salihli Belediyesi zabıta ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan Mühendis Caddesi'nde bir kamyonet içinde kestane satışı yapan seyyar satıcıyı görünce hemen yanına gitti. Kestaneleri inceleyen zabıta ekipleri, kestanelerin piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan 'Çin kestanesi' olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, kamyonette ele geçirilen kestaneleri el koyup, imha etti.

Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 617 lira idaresi para cezası uyguladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA