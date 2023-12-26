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Haberler Manisa Manisa'da PKK'ya operasyon... 10 şüpheli yakalandı

Manisa'da PKK'ya operasyon... 10 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA
Manisa’da PKK’ya operasyon... 10 şüpheli yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla biri yabancı uyruklu 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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