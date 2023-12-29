Manisa’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi! Devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Tek taraflı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi.