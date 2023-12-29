  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi! Devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Manisa'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi! Devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle içerisinde yolcuların olduğu minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi! Devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Soma-Savaştepe karayolunun Yağcılı Mahallesi mevkiinde Tuncay Aktaş idaresindeki 10 P 8410 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Manisa’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi! Devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Tek taraflı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA