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Haberler Manisa Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Manisa'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Manisa’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş, haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla biri yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

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