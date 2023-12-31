İnat etti, önce kamyon sonra TIR ehliyeti aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Bakıray (33), eşinin kullanamazsın demesi üzerine inat edip, aldığı TIR ehliyetiyle direksiyon başına geçip, uzun yola çıkmaya başladı. Pandemi döneminde tır şoförlüğü yapan eşi Ahmet Bakıray ile birlikte seferlere çıkan Aysel Bakıray, bir gün TIR'ı kullanmak istedi. Eşi de hem ehliyetin yok hem de kullanmasını bilmiyorsun deyip, izin vermeyince Aysel Bakıray, sefer dönüşü eşinden habersiz sürücü kursuna yazıldı. Önce kamyon, daha sonra TIR ehliyetini alan Aysel Bakıray, eşine sürpriz yaptı.

'ARTIK DİNLENEBİLİYOR'

Aysel Bakıray uzun zamandır eşiyle birlikte çift şoför olarak yolculuk yaptıklarından bahsetti. Bakıray, "Eşim ilk önce çok şaşırdı ama sonra çok hoşuna gitti, gururlandı. Eşim yorgun oluyordu, şimdi benim sayemde dinlenmeye başladı. Benim TIR kullandığımı görenler gurur duyuyor, olumlu tepkiler alıyorum. Karadenizli olduğum için, yapamazsın dediklerinde daha çok inadına yapıyorum" dedi. Eşi Ahmet Bakıray ise şunları söyledi: "Şimdi birlikte yola çıkıyoruz. O varken ben gözüm kapalı yatabiliyorum" diye konuştu.