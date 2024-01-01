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Manisa’daki kazada 5 kişi yaralandı

HABER MERKEZİ
Manisa’daki kazada 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesi'ne giden B.A. (48) yönetimindeki şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N.A. yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, 4 kişinin ise durumun iyi olduğu bildirildi.

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