Otomobil TIR’ın altında sürüklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile otomobil çarpıştı. TIR'ın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Salihli istikameti Ergenekon Mahallesi ışıklar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alihaydar Ç. idaresindeki TIR, Pekdemir Kavşağında bulunan ışıkları geçtikten sonra aynı istikamette seyir halinde olan Yasin Y. idaresindeki otomobile çarparak altına aldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yasin Y. kazadan yara almadan kurtulurken, TIR'ı durduran vatandaşlar ise sür��cünün otomobili fark etmemesini şaşkınlıkla karşıladı.