Takıntılı eski sevgili dehşet saçtı

Türkiye'de kadın cinayetlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde emlakçılık yapan Osman Davras (48), bir süre önce ayrıldığı butik işletmecisi olan eski sevgilisi Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gitti. Konuşmak istediğini söyleyerek mağazaya giren Davras barışmak istediğini söyledi fakat genç kadın kabul etmedi.

Özge Gülenyüz'den "Hayır, seni istemiyorum. Aramızdaki her şey bitti, peşimi bırak" cevabını alan takıntılı adam öfkelendi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma şiddetlendi. Bir süre daha barışma isteğini tekrarlayan Osman Davras, aldığı hayır cevapları üzerine "Seni de öldürürüm, kendimi de" diye bağırarak belinden silahını çıkardı.

Bu sırada bağırışları duyan çevre esnafı dükkan önünde toplandı. Davras, herkesin gözü önünde belinden çıkarttığı silahla Özge Gülenyüz'ün başına tek el ateş etti.

SİLAHI BAŞINA DAYADI...

Aynı silahı kendi başına dayayan Osman Davras tetiği çekerek yaşamına son verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Davras ve Özge Gülenyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından her iki cenaze de otopsileri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emniyet görevlileri korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.