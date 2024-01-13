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Haberler Manisa Doğalgazdan zehirlenen kardeşler hayatını kaybetti

Doğalgazdan zehirlenen kardeşler hayatını kaybetti

SERKAN ÖZCAN
Doğalgazdan zehirlenen kardeşler hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 3 gün önce taşındıkları evde doğalgaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen abla ve kız kardeşi hayatını kaybetti. Atatürk Mahallesinde bir apartman dairesinin giriş katında meydana gelen olayda salonda otururken mutfakta bulunan kızlarından ses çıkmaması üzerine meraklanarak mutfağa gecen anne Tayyibe L.' (40) kızlarını yerde yatarken buldu. Adrese giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ayşe Yalçın (16) ve Lemannur Yalçın'ın (22) yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından mutfaktaki koku üzerine olay yerine Doğalgaz yetkilileri, çağrıldı. Gelen ekipler evin mutfak kısmında bulunan kombide yaptıkları kontrolde yoğun karbonmonoksit kaçağı tespit etti. Kardeşlerin cenazesi toprağa verildi.
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