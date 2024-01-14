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Haberler Manisa Manisa'da korkunç son! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

Manisa'da korkunç son! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde öğle namazı için camiye gelenler caminin tuvaletinde 53 yaşındaki Vahit Arslan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Arslan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

DHA
Manisa’da korkunç son! Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'ne eğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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