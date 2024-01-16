Eski kocasını av tüfeğiyle vurdu

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İrfan Çimen (66) ile Ayşe Yalım (62) telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Ayşe Yalım evde bulunan av tüfeği ile eski eşine bir el ateş etti. Kalça kısmından yaralanan İrfan Çimen, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Çimen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Yalım'ın ilk ifadesinde eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, bu konunun konuşulması üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için bir el ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Öte yandan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi