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Haberler Manisa Manisa'da PKK/KCK operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Manisa'da PKK/KCK operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan pankart, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar ile belgelere el konuldu.

AA
Manisa’da PKK/KCK operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEM Parti kongrelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Saruhanlı, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. (61), E.G. (46), K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20) ve V.A. (24) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında DEM Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nda da arama yapıldı.

Aramalarda bulunan pankart, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar ile belgelere el konuldu.

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