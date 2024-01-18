Manisa’da dijital eğitim

Manisa'da Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu 2/A sınıf öğretmeni Filiz Gümüş, sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile ders işliyor. Filiz Öğretmen, 2. sınıf kazanımlarına uygun ders hazırlıkları yapıp, öğrencilerini üç boyutlueğitimle tanıştırıyor. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Şube müdürleri Vedat Demirbaş, Mehmet Akcan, Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin ile birlikte Filiz Öğretmen'in sınıfını ziyaret ederek uygulamayı inceledi. Filiz Gümüş, "29 yıllık mesleki hayatımın son 10 yılını 'Eğitimde Dijitalleşme' konusuna yer vererek, araştırmalar yaptım, farklı kurumlardan eğitimler aldım ve eğitimler verdim. Teknolojiyi amacına uygun eğitime nasıl entegre edilebileceğini, özellikle okulumun bulunduğu çevreye göstermek, sürece, öğrencileri ve velileri dahil ederek başarıyı arttırmak tek amacım" dedi.