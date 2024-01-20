Eski sevgilisini öldürüp hayatına son verdi

Manisa Saruhanlı'da adliye katibi olarak çalışan Zübeyir Yıldız (32), bir süre önce kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Melike Akpınar'la (24) konuşmak için çalıştığı ilçe sağlık merkezine gitti. Akpınar'ı dışarı çağıran Yıldız, hararetli konuşma esnasında ısrarla barışmak istediğini söyledi. 'Hayır' cevabı alan Yıldız, silahını çıkartarak genç kadına peş peşe ateş açarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil, 2 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında aynı silahı kalbine dayayarak ateşledi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zübeyir Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Öte yandan Melike Akpınar'ın annesinin de, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cezaevindeki babasının, ikisi resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de katlettiği kaydedildi.