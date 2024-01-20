Manisa’da elektrik kesintisi 20 Ocak Cumartesi

Bugün Manisa'da bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 20 Ocak Cumartesi Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün Manisa'da bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 20 Ocak Cumartesi Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 16:00
AKHİSAR / MANİSA
KARAKÖY
KARAKÖY MH. ( KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU )
Saat : 9:00 - 15:00
ALAŞEHİR / MANİSA
SARIPINAR
ULUDERBENT ( SABANCI CAD. )
ULUDERBENT MH. ( ULUDERBENT KOYU İÇ YOLU )
Saat : 9:00 - 14:00
KIRKAĞAÇ / MANİSA
GEBELER ( Karakurt Köyü İç Yolu Menderes Sk. )
GEBELER MH. ( GEBELER KÖYÜ İÇ YOLU GEBELER KÖYÜ YOLU )
GELENBE ( 1-1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 7. Sk. Alacalar Cad. BALIKESİR YOLU Gelenbe Sk. Harmanlık Mvk. )
Saat : 11:00 - 13:00
ŞEHZADELER / MANİSA
BELENYENİCE ( BELENYENİCE kalemli KARAYENİCE )
BELENYENİCE MH. ( BELENYENİCE KAAN KÖYÜ İÇ YOLU )
ÇAMKÖY ( çamköy çınarlı kuyu sk )
Saat : 9:00 - 14:00
SOMA / MANİSA
ÇAVDIR
Saat : 9:00 - 15:00
TURGUTLU / MANİSA
ÇAMPINAR
Saat : 9:00 - 15:00
YUNUSEMRE / MANİSA
ÜÇPINAR ( cemile nine demir sk irlik lale sk MEVSİM mezarlık pazarçeşme pınar SENGÖR yeni üçpınar küm evleri )
ÜÇPINAR MH. ( 1. ARALIK SK. 2. ARALIK SK. 3. ARALIK SK. 4. ARALIK SK. ARA SK. BAHAR SK. BARIŞ SK. ÇEŞME SK. DEĞİRMENCİ SK. DEMİR SK. DERE SK. FATMA HANIM SK. FEVZİ ÇAKMAK FEVZİ ÇAKMAK CD. İÇEN SK. İNÖNÜ CD. KARAKOL SK. KÜÇÜKÇAYİÇİ SK. MANAV SK. MERKEZ MERT SK. MEZARLIK MEZARLIK SK. OKUL SK. PINAR POYRAZ SK. SIRMALI SK. SÜMBÜL SK. ŞENGÖR SK. TABANCA SK. TUNÇ SK. ÜÇPINAR YOLU )