Manisa’da otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (25), A.H.B. (23), H.B. (25), M.A. (27), M.A.Ş. (22) isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs tutuklandı.