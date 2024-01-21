Eski sevgili kurbanı Melike defnedildi

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde, önceki gün tartıştığı eski sevgilisi Zübeyir Yıldız (32) tarafından otomobilinde tabancayla başından vurularak öldürülen Melike Akpınar (24) dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Melike Akpınar, eski sevgilisi Zübeyir Yıldız ile önceki gün buluştu.

Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından vurdu, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saruhanlı ilçe Mezarlığı'na götürülen Melike Akpınar dün toprağa verildi. Öte yandan genç kızın babasının ise annesini ütüyle yakarak öldürdüğü, 3 kadının katili olduğu, cezaevinde yattığı ortaya çıktı.