Motokurye yol fırlayan iki çocuğa çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda yola fırlayan 2 küçük çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Kaza Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Çamlıca yolu üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden Çamlıca yolu üzerinden Subaşı Mahallesi yönüne seyir halindeki motosikletli kurye M.A. iddiaya göre bir anda yola fırlayan 9 yaşındaki Ö.G. ile M.N.T'ye çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan küçük çocuklar ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.