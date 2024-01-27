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Haberler Manisa Özel eğitimli köpekler trüf mantarını bulacak

Özel eğitimli köpekler trüf mantarını bulacak

CÜNEYT HASÇELİK
Özel eğitimli köpekler trüf mantarını bulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan ve en pahalı yiyecekler sıralamasında ilk üçte bulunduğu belirtilen trüf mantarının Manisa'da tespit edilerek toplanabilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında trüf mantarını keşfedebilecek köpeklerin yetiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalışma başlatıldı.

'Trüf Mantarı Projesi' kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri, merkezi ziyaret etti. MCBÜ yetkililerine Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda Trüf Mantarı Projesi'nin ön araştırması kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu.

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