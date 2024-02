Başkan Çelik’ten engellilere anlamlı hizmet

Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde hayata geçirilen 21 yaş üzeri Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Korumalı İşyeri'nin açılışı 5 Şubat'ta yapılacak. Açılışa tüm vatandaşları davet eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediye Başkanı olarak, engelli vatandaşlarımıza büyük bir önem atfetmekteyim. Şehrimizin her köşesinde, her bireyin yaşam kalitesini yükseltecek ve toplumsal entegrasyonu güçlendirecek adımları attık görev süremizin sonuna kadar atmaya da kararlıyız. Unutmamalıyız ki, bir toplum ancak her bireyin katılımıyla tam anlamıyla zenginleşir ve güçlenir" dedi.